WSJ: почти 50% опрошенных жителей США выступили против увеличения потолка госдолга

Примерно 45% респондентов не поддерживают идею о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов на уровне в 31,4 трлн долларов, сообщает газета The Wall Street Journal.
Опрос был проведен среди 1,5 тысячи американцев в период с 11 по 17 апреля. Согласно полученным данным, трое из четверых сторонников республиканской партии не одобряют меру по увеличению максимального размера госзайма.
Противоположная тенденция наблюдается среди тех, кто поддерживает демократов. Около 74% последователей этой партии поддерживают решение о повышении планки долга.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что возможный дефолт в США стал бы подарком для России и Китая. Кроме того, такой сценарий создаст неопределенность вокруг использования доллара в международных сделках.