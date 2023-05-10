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В Москве чтец противозаконных стихов у памятника Маяковскому получил четыре года колонии

Происшествия
В Москве чтец противозаконных стихов у памятника Маяковскому получил четыре года колонии

Суд вынес приговор Николаю Дейнеко. Поводом для уголовного дела стало чтение стихов возле памятника Владимиру Маяковскому в Москве, сообщило ТАСС.

Возле монумента в сентябре прошлого года собрались несколько граждан. Они читали стихи, суть которых сводилась к разжиганию ненависти к бойцам Народной милиции республик Донбасса и российским добровольцам.

За публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, и разжигание вражды фигурант получил четырехлетний срок заключения.

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