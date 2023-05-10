The Hill: Зеленский может пойти на контакт с Россией, чтобы сохранить лицо

Президент Украины Владимир Зеленский может сесть за стол переговоров с Россией ради сохранения собственного лица на фоне неудач ВСУ. Такой сценарий допустил обозреватель The Hill Джозеф Боско.
Колумнист привел два фактора, которые могут оказать влияние на решение украинского лидера. Речь идет о возможной посреднической роли Китая и неготовности главы США Джо Байдена предоставлять официальному Киеву вооружение.
«Вполне возможно, что Зеленский готов предложить Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории, хотя Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон», — предположил Боско.
Ранее бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер спрогнозировал, что диалог по текущему конфликту может стартовать в конце 2023 года при китайском посредничестве. С таким заявлением он выступил в интервью CBS.