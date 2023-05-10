Ольга Кормухина заявила, что певца SHAMAN используют

Кормухина призналась, что помнит другого SHAMAN, которого она учила вокалу и который так и не решил свои давние проблемы. Она добавила, что артист просто научился их обходить. Во всем она обвинила толпу, якобы убивающую в певце артиста, ведь со временем он мог бы превратиться в лидера.