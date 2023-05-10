Ольга Кормухина заявила, что певца SHAMAN используют

Певица Ольга Кормухина уверена, что молодой исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) останется в итоге у разбитого корыта. Она заявила, что артиста использует толпа.
Кормухина призналась, что помнит другого SHAMAN, которого она учила вокалу и который так и не решил свои давние проблемы. Она добавила, что артист просто научился их обходить. Во всем она обвинила толпу, якобы убивающую в певце артиста, ведь со временем он мог бы превратиться в лидера.
«Не люблю дурацкий подход публики. Сколько я этих поломанных крыльев буду носить в своем сердце! Я все это тысячу раз видела. Это глумление над человеком! Я много знаю о Ярике такого, что меня греет. Не только публика виновата, а окружение», — заявила Кормухина в YouTube-шоу «Абзац и Ыыху с ним».
Певица напомнила об основателе «Арии» Валерии Кипелове, который сейчас любим публикой и собирает аншлаги. Кормухина заключила, что SHAMAN мог бы стать вторым Кипеловым, но такое вряд ли произойдет. Музыкант останется ни с чем, резюмировала исполнительница.