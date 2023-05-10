The Washington Post: Киев боится не оправдать ожиданий Запада по обещанному контрнаступлению

В материале упоминаются слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что «ожидания от будущей контрнаступательной кампании в мире переоценены». Он отметил, что партнеры хотят получить от Украины «пример успеха», чтобы продемонстрировать его своим гражданам.