The Washington Post: Киев боится не оправдать ожиданий Запада по обещанному контрнаступлению

Украинское руководство опасается, что обещанное наступление ВСУ не оправдает связанных с ним ожиданий, пишет американская газета The Washington Post.
«Киевский режим задумался том, какой результат будет достаточным, чтобы впечатлить Запад, особенно Вашингтон», — отмечает издание.
В материале упоминаются слова министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что «ожидания от будущей контрнаступательной кампании в мире переоценены». Он отметил, что партнеры хотят получить от Украины «пример успеха», чтобы продемонстрировать его своим гражданам.
Авторы WP считают, что ВСУ будет сложно добиться успеха из-за высокой интенсивности работы артиллерии в зоне боевых действий и крепкой обороны ВС РФ. При этом в случае провала украинского наступления Киев может лишиться западной поддержки, говорится в статье.