Симоньян: грузины назвали Путина красавчиком после отмены виз

Граждане Грузии поприветствовали решение президента России Владимира Путина отменить визовый режим. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Соответствующую запись она опубликовала в Telegram. По ее словам, недавно велось обсуждение внешней политики Грузии в отношении России. Также поднимался вопрос об отмене виз и запрета на перелет в страну.
Симоньян назвала правильным решение российского лидера. По ее словам, власти Тбилиси посадили экс-лидера Михаила Саакашвили, который совершил нападение на миротворцев. Кроме того, Грузия не присоединилась к ограничительным мерам. Также Тбилиси не открыл второй фронт, несмотря на «удары по почкам».
Главный редактор RT отметила, что новость об отмене виз очень обрадовала ее друзей из Грузии. По ее словам, большое количество грузин будут отмечать это событие.
«Открываю ленту сообщений, а там куча тостов от моих друзей-грузин, общий смысл которых — "ВВП красавчик" (Владимир Владимирович Путин. — Прим. ред.)», – написала Симоньян.
Ранее Маргарита Симоньян поблагодарила предпринимателя Илона Маска за то, что с ее аккаунта в Twitter сняли пометку «связанное с государством СМИ».