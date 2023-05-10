Симоньян: грузины назвали Путина красавчиком после отмены виз

Симоньян назвала правильным решение российского лидера. По ее словам, власти Тбилиси посадили экс-лидера Михаила Саакашвили, который совершил нападение на миротворцев. Кроме того, Грузия не присоединилась к ограничительным мерам. Также Тбилиси не открыл второй фронт, несмотря на «удары по почкам».