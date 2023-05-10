Уехавшие в Грузию россияне хранят в банках страны около 1 млрд долларов

Граждане России хранят на депозитах в грузинских коммерческих банках 2,42 млрд лари, что эквивалентно 969,4 млн долларов США. Такую сумму назвал Национальный банк Грузии (НБГ) в своем отчете о депозитах по состоянию на конец 2022 года.
Как говорится в документе, прирост депозитов россиян относительно декабря 2021 года достиг 327%. При этом НБГ связывает это с высоким потоком российских граждан, переехавших в Грузию на ПМЖ после обострения ситуации вокруг Украины.
Согласно неофициальным оценкам, за прошлый год в Грузию уехали жить от 100 до 120 тысяч россиян. Точные цифры неизвестны, так как многие из них проживают там как туристы, а не в качестве резидентов.