Эффективность «бахмутской мясорубки» в апреле-мае 2023 года подснизилась, ВСУ собрались для контрнаступления — Пригожин

Пригожин напомнил, что Бахмут (Артемовск) не имеет стратегического значения, бои за город были необходимы для перемалывания живой силы ВСУ бойцами «оркестра», а также чтобы дать возможность российской армии провести мобилизацию. К сожалению, опасения внутренней конкуренции привели к искусственному снижению боевого потенциала ЧВК «Вагнер», фланги на Бахмутском направлении были переданы российским военным, отметил предприниматель.