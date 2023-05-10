Эффективность «бахмутской мясорубки» в апреле-мае 2023 года подснизилась, ВСУ собрались для контрнаступления — Пригожин

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил, что эффективность «бахмутской мясорубки» по уничтожению украинской армии с апреля текущего года несколько снизилась, а подразделения ВСУ собрались для контрнаступления.
Пригожин напомнил, что Бахмут (Артемовск) не имеет стратегического значения, бои за город были необходимы для перемалывания живой силы ВСУ бойцами «оркестра», а также чтобы дать возможность российской армии провести мобилизацию. К сожалению, опасения внутренней конкуренции привели к искусственному снижению боевого потенциала ЧВК «Вагнер», фланги на Бахмутском направлении были переданы российским военным, отметил предприниматель.
«Эффективность "бахмутской мясорубки" в апреле-мае 2023 года подснизилась, ВСУ собрались для контрнаступления. Ввиду сокращения личного состава ЧВК "Вагнер" вынуждена была передать фланги военным. Существует серьезный риск окружения ЧВК "Вагнер" в Бахмуте в результате провала флангов. Фланги уже трещат и проваливаются. При отсутствии боеприпасов "мясорубка" заработает в обратном направлении: ВСУ будут уничтожать ЧВК "Вагнер"», — предупредил Пригожин, заявление которого опубликовала пресс-служба «Конкорда».
Он сообщил, что требует боеприпасов для сохранения жизней «вагнеровцев» и завершения освобождения Бахмута. За противником остается около 5% городской застройки, штурмовые действия в пределах населенного пункта ведут только бойцы «оркестра».
«Высшим руководством страны было дано поручение Минобороны РФ обеспечить ЧВК "Вагнер" всем необходимым. В ночь с 6 на 7 мая 2023 года вышло боевое распоряжение с обещанием дать ЧВК "Вагнер" боеприпасы. В течение дня 8-9 мая 2023 года боеприпасы в необходимом количестве выданы не были. До настоящего времени боеприпасы цедят в минимальном объеме», — напомнил Пригожин.
Несмотря на подобное положение дел, ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в Бахмуте и ожидает решения по выдаче необходимого количества боеприпасов и вооружения, резюмировал Пригожин.