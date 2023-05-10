Жители Польши высоко оценили выступление президента России Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они оставили десятки восхищенных комментариев в Сети.
В День Победы российский лидер дал понять, что для страны нет враждебных народов. Однако глобалисты коллективного Запада все еще говорят о собственной исключительности и ради своей гегемонии с «системой грабежа» разжигают конфликты.
Путин провел параллель между западной позицией и притязаниями немецкого нацизма на власть. Несмотря на это, глава РФ предупредил о необратимости движения к многополярности. Своей речью он сорвал с поляков розовые очки.
«Он сказал правду. Запад хочет навязать всем свои правила и решать за других, как им устраивать свою жизнь. Но добиться этого Западу не удастся», — подчеркнул один из зрителей Polsat News.
Пользователи выразили благодарность Путину за раскрытие основной проблемы Польши. Речь идет о власти, которая подчиняется глобалистам и закрывает глаза на настоящие интересы республики. Комментаторы пришли к выводу, что польское руководство предпринимает всевозможные меры, чтобы вовлечься в конфликт, в котором Россия неминуемо победит.