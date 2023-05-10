«Автодор» назвал дату запуска Дальнего западного обхода Краснодара

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал об открытии Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК).
Его планируется запустить 10 июня. В этот день будет открыт и обход Аксая в Ростовской области, рассказал Петушенко. Протяженность Дальнего западного обхода Краснодара составляет более 51 километра. Этот объект включается в себя 24 искусственных сооружения.
«У нас два узких места — обход Аксая и обход ДЗОКа. Это 86,7 километра новых дорог, которые мы на полтора года раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная», — рассказал Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Обход Краснодара призван разгрузить автомобильный трафик к Крымскому мосту. К тому же благодаря его запуску россияне смогут меньше часов тратить на то, чтобы добраться к побережью Черного моря.