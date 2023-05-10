«Автодор» назвал дату запуска Дальнего западного обхода Краснодара

Его планируется запустить 10 июня. В этот день будет открыт и обход Аксая в Ростовской области, рассказал Петушенко. Протяженность Дальнего западного обхода Краснодара составляет более 51 километра. Этот объект включается в себя 24 искусственных сооружения.