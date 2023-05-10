С Новым Годом!

«Автодор» назвал дату запуска Дальнего западного обхода Краснодара

Общество
«Автодор» назвал дату запуска Дальнего западного обхода Краснодара

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал об открытии Дальнего западного обхода Краснодара (ДЗОК).

Его планируется запустить 10 июня. В этот день будет открыт и обход Аксая в Ростовской области, рассказал Петушенко. Протяженность Дальнего западного обхода Краснодара составляет более 51 километра. Этот объект включается в себя 24 искусственных сооружения.

«У нас два узких места — обход Аксая и обход ДЗОКа. Это 86,7 километра новых дорог, которые мы на полтора года раньше сдадим, 10 июня планируем это открыть, что позволит расшить узкие места. Мы знаем, что трасса М-4 сегодня самая востребованная», — рассказал Вячеслав Петушенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Обход Краснодара призван разгрузить автомобильный трафик к Крымскому мосту. К тому же благодаря его запуску россияне смогут меньше часов тратить на то, чтобы добраться к побережью Черного моря.

#дорога #краснодар #автодор