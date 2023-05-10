В издании обратили внимание, что Киев продолжает отказываться от советского прошлого и все больше дрейфует в сторону западных стран. Однако зависимость Украины от США и Европы не может длиться вечно: если государство не в состоянии самостоятельно сплотить народ, то рано или поздно оно рассыпется на глазах.