Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова «сделала выговор» президенту Украины Владимиру Зеленскому, который на днях подписал указ о праздновании в стране Дня Европы 9 мая. День Победы глава государства предложил отмечать 8 мая, что привело российского дипломата «в ярость», констатировали эксперты китайского издания NetEase.
Решив «отменить» Праздник Победы, Зеленский «раз и навсегда предал своих предков», которые не только сражались в рядах Красной армии, но также работали в тылу и были замучены в концлагерях, заявила Захарова. По ее мнению, украинский лидер является «новым воплощением Иуды в 21 веке» и «пособником фашистов 80 лет спустя».
Китайских журналистов столь резкий ответ дипломата не удивил: они напомнили, что СССР внес огромный вклад в победу над фашизмом в годы Второй мировой войны, поэтому Праздник Победы является для России «днем необычайной значимости». В этом контексте попытка Зеленского исказить историю не могла не разозлить Москву, рассуждают авторы статьи.
«Такое заявление явно не удовлетворило Россию, поэтому Захарова сделала выговор Зеленскому. <…> Из ее замечаний видно, насколько сильно решение президента повлияло на Россию. На самом деле, [указ Зеленского] вызвал вопросы даже внутри Украины. Украинские оппозиционные политики публично заявили о воскрешении нацизма», — говорится в статье.
В издании обратили внимание, что Киев продолжает отказываться от советского прошлого и все больше дрейфует в сторону западных стран. Однако зависимость Украины от США и Европы не может длиться вечно: если государство не в состоянии самостоятельно сплотить народ, то рано или поздно оно рассыпется на глазах.
«История — это корень нации и страны. Если вы откажетесь от истории, это равносильно превращению государства в безродную ряску. И сейчас в Украине, похоже, наблюдаются такие симптомы», — резюмировали в NetEase.
Ранее Захарова раскритиковала агрессивный выпад МИД Украины в адрес лидеров стран СНГ, которые присутствовали на параде Победы в Москве. Подробнее о том, как на речь президента РФ Владимира Путина ко Дню Победы отреагировали на Западе, читайте в нашей статье.