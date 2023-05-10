«Верность Вашингтону». Президент Грузии дала повод для подозрений в госизмене

Если президент Грузии действительно выполняет задание другой страны вредить своей родине, мешать налаживанию экономических связей с Россией и лоббировать невозможность грузин въезжать в РФ без виз, то это является «основанием для возбуждения уголовного дела в государственной измене», заявил Марков.