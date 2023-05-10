«Верность Вашингтону». Президент Грузии дала повод для подозрений в госизмене

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала одиозное заявление после указа президента РФ Владимира Путина о вводе безвизового режима с Грузией и открытия прямого авиасообщения – она назвала дружественные действия России «очередной российской провокацией».
После этого Зурабишвили призвала власти Грузии срочно созвать Совет безопасности страны в ответ на «безвиз» с РФ. Грузинский президент «не просто не любит Россию», но руководствуется крайне странными мотивами, отмечает политолог и экс-депутат Госдумы Сергей Марков.
«Возможно, Зурабишвили имеет какое-то задание от, например, Франции, чьей гражданкой она раньше была и чье гражданство, наверное, в тайне хочет сохранить. Тайное задание – это испортить отношения Грузии и России. А она его проваливает. И вот истерика», – предположил Марков в Telegram.
Если президент Грузии действительно выполняет задание другой страны вредить своей родине, мешать налаживанию экономических связей с Россией и лоббировать невозможность грузин въезжать в РФ без виз, то это является «основанием для возбуждения уголовного дела в государственной измене», заявил Марков.
Примечательно, что в марте Зурабишвили на фоне американской Статуи свободы в Нью-Йорке поддержала беспорядки в Грузии, в ходе которых протестующие в том числе требовали идти «На Сухуми».
«Госпожа Зурабишвили родилась во Франции, закончила Колумбийский университет, долгое время работала во французском МИД. Неудивительно, что она воспринимает себя не как грузинку, а как представителя Запада. Возможность посещать Россию без виз – это не только упрощение жизни для граждан Грузии, это и новые перспективы для бизнеса. Но Зурабишвили поспешила объявить решение РФ провокацией. Верность "вашингтонскому обкому" для нынешнего грузинского президента намного важнее интересов собственных граждан», – написал политолог, член ОП РФ Максим Григорьев в Telegram.
Ранее сенатор Алексей Пушков предположил, что открытая граница с Россией неприемлема для Зурабишвили, поскольку она «утратит возможность кошмарить жителей Грузии». Подробнее – в нашей статье.