Экс-советник президента РФ Станкевич озвучил два условия для спасения зерновой сделки

Чтобы зерновая сделка продолжила действовать, Европе нужно выполнить два условия. Об этом заявил в беседе с телеканалом «360» советник президента РФ по политическим вопросам в 1991-1993 годах, политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
Прежде всего, необходимо вернуть «Россельхозбанк» в систему SWIFT. Именно санкции против этого банка и его отключение от данной системы блокировали платежи по российскому агроэкспорту, объяснил эксперт.
Во-вторых, следует издать конкретную инструкцию, что экспорт удобрений из России разрешен Европой. И что принадлежащие РФ или арендованные ею танкеры могут быть застрахованы в ЕС и вправе там обслуживаться.
При выполнении этих двух пунктов черноморскую инициативу удастся спасти, сказал Станкевич. Однако ни то, ни другое Запад по-прежнему не сделал, хотя генсек ООН Антониу Гутерреш не раз обещал, что добьется реализации этих условий.