Экс-советник президента РФ Станкевич озвучил два условия для спасения зерновой сделки

При выполнении этих двух пунктов черноморскую инициативу удастся спасти, сказал Станкевич. Однако ни то, ни другое Запад по-прежнему не сделал, хотя генсек ООН Антониу Гутерреш не раз обещал, что добьется реализации этих условий.