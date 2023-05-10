Губернатор Алиханов: сложно всерьез относиться к решению Польши по Калининграду

Решение Польши о «переименовании» Калининграда в Крулевец сложно воспринимать всерьез. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
В эфире «России-24» глава региона отметил, что поляки все больше приходят в политиканство и остервенение. Варшава проповедует страшное русофобство, что вызывает сожаление.
«Я уже, честно вам скажу, не реагирую никак на польскую эквилибристику словесную. Серьезно к этому относиться крайне сложно», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение об изменении официального названия города Калининград на Крулевец.