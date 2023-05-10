Бывший американский военный Дэниел Босворт в беседе с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР) заявил, что находящимся в США детям-мигрантам может грозить реальная опасность. По мнению ветерана, элита проводит политику, в которой поощряются преступления против несовершеннолетних.
Отметим, что Дэниел Босворт уже десять лет живет в России. Он пояснил, что здесь ощущает безопасность своих детей. Экс-военный категорически против, чтобы они учились в американской школе, сообщил ФАН.
Босворт констатировал, что американцы незаконно вывозят детей, в том числе с территорий Афганистана и Украины. По его мнению, речь идет о прибыльном бизнесе. Детей продают богатым парам, заставляют заниматься проституцией, в худшем случае – на органы.
Все это, а также пропаганда ЛГБТ и темы смены пола в США являются политическим курсом, который отвечает интересам элиты. Босворт подчеркнул, что, например, президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб добивается сокращения численности населения на планете.