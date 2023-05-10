Президент Грузии в одном выступлении назвала страну толерантной и высказалась против открытия русскоязычных детсадов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили оценила вероятность открытия русскоязычных детских садов в стране.
Глава государства исключила появление таких дошкольных учреждений. По ее мнению, недопустимо открытие детсадов, в которых не будет обязательным в равной степени обучение грузинскому языку.
«Мы очень толерантная страна, мы всех принимаем, и это проявилось за более чем годовой период. Но есть то, что не должно происходить в стране», — отметила Саломе Зурабишвили, выступая на брифинге.
Саломе Зурабишвили ранее призвала ввести трехмесячные визы для граждан России. Это необходимо для контроля за потоком въезжающих, отметила президент Грузии. Россия при этом отменила визовый режим для граждан этой страны.