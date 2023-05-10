Клинцевич: удары ВС РФ по Одесской области оказались сверхрезультативными

Судя по тому, как на Украине замалчивают и чуть ли не в ручном режиме скрывают результаты недавнего массированного ракетного удара российских войск по Одессе, можно предположить, что этот удар оказался сверхрезультативным.
Такое мнение в разговоре с «Московским комсомольцем» высказал военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По мнению эксперта, подготовка к предстоящему масштабному украинскому контрнаступлению ведется по возможности скрытно, и одним из центров подготовки операции была замаскированная под гуманитарный хаб Одесса.
«Инфраструктура одесского порта из-за зерновой сделки находится вне боевых действий и относится к гуманитарной инфраструктуре. Этим Украина самым наглым образом и прикрывается. Они не только размещают военную инфраструктуру на территории одесского порта, но и используют морские центры, которые курируются британцами, для производства надводных и подводных беспилотников, – рассказал Клинцевич. – Прикрываясь маршрутами движения сухогрузов с зерном, они выходят на траверз Севастополя и дальше по короткой траектории атакуют наши порты».
Кроме того, по его словам, в Одессе под прикрытием «гуманитарной миссии» ведется сборка беспилотников-камикадзе, которыми украинская сторона постоянно пытается атаковать Крым.
Вскрыв эту схему, российские войска начали наносить удары по украинской военной инфраструктуре.
При этом противник, добавил эксперт, пытается скрытно восстанавливать разрушенный ранее военно-промышленный комплекс. В частности, предприятия по выпуску гражданской продукции переориентируются на военное производство. Так, например, цементный завод может производить порох и взрывчатку.
Но российская разведка на местах все этот выявляет и удары наносятся таким образом, чтобы лишить ВСУ непрерывного снабжения.
В итоге украинская сторона, сообщая о нанесенном в ночь на понедельник, 8 мая, в Одесской области ударе, пытались выдать пораженные объекты за гуманитарные хабы, а о ряде уничтоженных объектов и вовсе умолчала, так, будто ничего не произошло.
В частности, отмечает эксперт, «тотальная информационная тишина» опустилась на объекты в Затоке, Каролино-Бугазе, в районе моста в Маяках, Староказачьего, Новой Некрасовки и дунайских портов. При этом в СМИ появилась информация о большом количестве вагонов (более 5 тысяч), скопившихся на путях перед дунайскими портами, что свидетельствует о том, что в Одесской области серьезно повреждена и железнодорожная инфраструктура.
Напомним, в результате ракетного удара, нанесенного в ночь на 8 мая, российским войскам удалось поразить склады украинских вооруженных сил. О взрывах и детонации боеприпасов на складах в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Владимир Рогов.
При этом украинская сторона сообщила о пожаре на складах продовольственного предприятия, в результате которого огонь распространился по площади в 6 тысяч квадратных метров.