Клинцевич: удары ВС РФ по Одесской области оказались сверхрезультативными

В частности, отмечает эксперт, «тотальная информационная тишина» опустилась на объекты в Затоке, Каролино-Бугазе, в районе моста в Маяках, Староказачьего, Новой Некрасовки и дунайских портов. При этом в СМИ появилась информация о большом количестве вагонов (более 5 тысяч), скопившихся на путях перед дунайскими портами, что свидетельствует о том, что в Одесской области серьезно повреждена и железнодорожная инфраструктура.