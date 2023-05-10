Европарламент раскрыл ключевое условие для вступления Сербии в ЕС

Диалог о членстве Сербии в Евросоюзе будет продолжен в случае, если республика пойдет на рестрикции в отношении России. Такое решение приняли в Европарламенте.
Члены ЕП сделали акцент на необходимости верховенства права и соблюдения прав человека. Помимо этого, они рассчитывают на поддержку официальным Белградом европейского внешнеполитического курса.
«Переговоры с Белградом о вступлении в ЕС должны продолжаться, только если страна присоединится к санкциям против России и добьется значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ», — раскрыли ключевое условие евродепутаты.
Во время недавнего выступления в Сокобане сербский президент Александр Вучич пообещал сохранить военный нейтралитет страны до завершения собственного мандата. По его словам, Белград не присоединится ни к НАТО, ни к другой подобной организации.