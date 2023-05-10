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Министр иностранных дел Грузии поприветствовал отмену визового режима со стороны России

Общество
Министр иностранных дел Грузии поприветствовал отмену визового режима со стороны России

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что отмена визового режима со стороны России приветствуется с гуманитарной точки зрения.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии начнет действовать с 15 мая. Также будет снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в страну. Отмена виз упростит бытовые условия грузинским гражданам, считает Дарчиашвили.

Он также назвал решение РФ суверенным. По словам главы МИД Грузии, любая страна решает, для граждан каких государств вводить визовый режим, а для каких — снять.

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