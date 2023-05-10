Министр иностранных дел Грузии поприветствовал отмену визового режима со стороны России

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что отмена визового режима со стороны России приветствуется с гуманитарной точки зрения.
Согласно указу президента РФ Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии начнет действовать с 15 мая. Также будет снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в страну. Отмена виз упростит бытовые условия грузинским гражданам, считает Дарчиашвили.
Он также назвал решение РФ суверенным. По словам главы МИД Грузии, любая страна решает, для граждан каких государств вводить визовый режим, а для каких — снять.