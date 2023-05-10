Министр иностранных дел Грузии поприветствовал отмену визового режима со стороны России

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии начнет действовать с 15 мая. Также будет снят запрет на прямое авиасообщение и продажи туров в страну. Отмена виз упростит бытовые условия грузинским гражданам, считает Дарчиашвили.