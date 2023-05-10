Польские власти изъяли со счетов посольства и торгпредства России 1,2 млн долларов

Власти Польши на основании вступившего в силу 10 мая постановления прокуратуры изъяли с банковских счетов посольства и торгового представительства Росси 1,2 млн долларов, сообщила газета Rzeczpospolita.
Польская прокуратура заблокировала указанные средства более года назад. Недавно она изменила форму обеспечения, признав российские активы вещественными доказательствами в ходе следствия. После этого средства были перечислены на счет ведомства.
Между тем посольство России в течение года работает без банковских счетов, которые были заморожены. Их разблокировка произошла только для перевода всех находящихся на них денег польской прокуратуре в другой банк.