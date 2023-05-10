Reuters: Россия запустила экспорт дизельного топлива в Чили

Также в публикации указано, что за январь-апрель 2023 года РФ экспортировала в Латинскую Америку порядка 1,5 млн тонн топлива против 211 тысяч тонн, поставленных в регион за весь прошлый год. Наибольшая доля экспорта этого энергоресурса из России с начала года пришлась на Бразилию.