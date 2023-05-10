Захарова пригрозила контрмерами в ответ на инцидент при возложении цветов в Варшаве

Россия отреагирует на инцидент с возложением цветов послом России в Варшаве не только решительным протестом Польше. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Инцидент произошел в День Победы на мемориальном кладбище в польской столице. Агрессивная толпа встала на пути российского посла Сергея Андреева, который планировал возложить цветы. Люди призывали дипломата убрать георгиевскую ленту с пиджака.
«Польской стороне, как мы уже говорили, будет заявлен решительный протест, и, я вас могу заверить, это не единственные контрмеры», — подчеркнула при этом Захарова.
Представитель внешнеполитического ведомства России назвала подобный выпад проявлением дикого отношения Варшавы к Москве. С соответствующими заявлениями Захарова выступила на брифинге.