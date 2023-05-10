Грузия разъяснила, самолеты каких российских авиакомпаний смогут летать в Тбилиси из Москвы

Российские авиаперевозчики не осуществляли рейсы в эту страну с 2019 года. Самолеты отечественных компаний будут летать в Тбилиси из Москвы семь раз в неделю. Как заявили представители российской стороны, авиасообщение может быть налажено уже к концу мая.