Грузия разъяснила, самолеты каких российских авиакомпаний смогут летать в Тбилиси из Москвы

Минэкономики Грузии разъяснило условия возобновления прямых перелетов из Москвы в Тбилиси.
Местные власти допустят прямые полеты не попавших под санкции авиакомпаний после получения уведомления от российской стороны. Глава РФ Владимир Путин ранее подписал указ о снятии запрета на полеты в Грузию.
Российские авиаперевозчики не осуществляли рейсы в эту страну с 2019 года. Самолеты отечественных компаний будут летать в Тбилиси из Москвы семь раз в неделю. Как заявили представители российской стороны, авиасообщение может быть налажено уже к концу мая.