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Грузия разъяснила, самолеты каких российских авиакомпаний смогут летать в Тбилиси из Москвы

Общество
Грузия разъяснила, самолеты каких российских авиакомпаний смогут летать в Тбилиси из Москвы

Минэкономики Грузии разъяснило условия возобновления прямых перелетов из Москвы в Тбилиси.

Местные власти допустят прямые полеты не попавших под санкции авиакомпаний после получения уведомления от российской стороны. Глава РФ Владимир Путин ранее подписал указ о снятии запрета на полеты в Грузию.

Российские авиаперевозчики не осуществляли рейсы в эту страну с 2019 года. Самолеты отечественных компаний будут летать в Тбилиси из Москвы семь раз в неделю. Как заявили представители российской стороны, авиасообщение может быть налажено уже к концу мая.

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