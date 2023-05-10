Пушков объяснил резкую реакцию президента Грузии на отмену Россией визового режима

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посчитала неприемлемым решение Москвы отменить визовый режим с Тбилиси, поскольку она больше не сможет «кошмарить» жителей республики образом «ужасной России». Об этом в Telegram-канале пишет сенатор Алексей Пушков.
Ранее Зурабишвили предложила ввести визовые ограничения для россиян и созвать Совбез для обсуждения этого вопроса. С таким заявлением политик выступила после того, как был обнародован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления въездных документов.
«Вероятно, впервые в истории глава государства называет отмену виз для его граждан другим государством "неприемлемой". Почему же открытая граница с Россией неприемлема для Зарубишвили? Не потому ли, что теперь она и ей подобные утратят возможность кошмарить жителей Грузии образом "ужасной России"?» — задался вопросом Пушков.
По мнению сенатора, грузинский лидер, судя по всему, намерена держать жителей республики за «железным занавесом», раз уж пытается лишить их возможности свободного общения и передвижения. Это идет вразрез с якобы «демократическими» принципами, которые провозглашают власти.
«Для большой части граждан Грузии, кстати, открытие границ со стороны России, думается, более чем приемлемо. Тут они вряд ли согласны со своим президентом», — резюмировал Пушков.
Ранее МИД России отменило рекомендацию не посещать Грузию без острой необходимости.