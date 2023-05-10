Пушков объяснил резкую реакцию президента Грузии на отмену Россией визового режима

Ранее Зурабишвили предложила ввести визовые ограничения для россиян и созвать Совбез для обсуждения этого вопроса. С таким заявлением политик выступила после того, как был обнародован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления въездных документов.

