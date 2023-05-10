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Пушков объяснил резкую реакцию президента Грузии на отмену Россией визового режима

Ближнее зарубежье
Пушков объяснил резкую реакцию президента Грузии на отмену Россией визового режима

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посчитала неприемлемым решение Москвы отменить визовый режим с Тбилиси, поскольку она больше не сможет «кошмарить» жителей республики образом «ужасной России». Об этом в Telegram-канале пишет сенатор Алексей Пушков.

Ранее Зурабишвили предложила ввести визовые ограничения для россиян и созвать Совбез для обсуждения этого вопроса. С таким заявлением политик выступила после того, как был обнародован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому граждане Грузии с 15 мая смогут посещать Россию на срок до 90 дней без оформления въездных документов.

«Вероятно, впервые в истории глава государства называет отмену виз для его граждан другим государством "неприемлемой". Почему же открытая граница с Россией неприемлема для Зарубишвили? Не потому ли, что теперь она и ей подобные утратят возможность кошмарить жителей Грузии образом "ужасной России"?» — задался вопросом Пушков.
Пушков объяснил резкую реакцию президента Грузии на отмену Россией визового режима

По мнению сенатора, грузинский лидер, судя по всему, намерена держать жителей республики за «железным занавесом», раз уж пытается лишить их возможности свободного общения и передвижения. Это идет вразрез с якобы «демократическими» принципами, которые провозглашают власти.

«Для большой части граждан Грузии, кстати, открытие границ со стороны России, думается, более чем приемлемо. Тут они вряд ли согласны со своим президентом», — резюмировал Пушков.

Ранее МИД России отменило рекомендацию не посещать Грузию без острой необходимости.

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