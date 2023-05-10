«Россия ценит нейтральность». Колташов объяснил отмену визового режима с Грузией

Решение о снятии визового режима принято на следующий день после того, как в Грузии официально отметили День Победы над фашизмом – граждане выходили с портретами воевавших предков и возлагали цветы к монументам. Жители многих постсоветских стран, в отличие от жителей Грузии, столкнулись с колоссальным давлением властей и силовиков при попытке отметить 9 Мая.