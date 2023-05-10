Российское руководство отменило визовый режим для грузин, поскольку оценило нейтральность властей Грузии, которые отказались открывать «второй фронт» в украинском конфликте и поддерживать антироссийские санкции. Об этом заявил политолог, директор Института нового общества Василий Колташов.
10 мая президент Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для Грузии, введенного в 2019 году. Также теперь отменен запрет на полеты российских авиакомпаний и на продажи туров в соседнюю страну.
Столь дружественные шаги связаны с тем, что руководство Грузии повело себя в отношении России корректно после начала СВО, пусть и «небезупречно», отмечает Колташов. Правящая партия «Грузинская мечта» продемонстрировала нежелание втягивать свою страну в войну против России, несмотря на попытки американских чиновников пролоббировать военные действия со стороны Тбилиси.
«Грузинские власти смогли избежать реализации американского плана, который вообще предполагал, что Грузия будет воевать против России. Вспомните толпы неолибералов-западников, которые [во время мартовских протестов] кричали "На Сухуми!"» – подчеркнул Колташов в разговоре с «ПС».
Вопреки надеждам Вашингтона, после давления на грузинские власти произошла не война против РФ, а прямо противоположное – теперь открылась возможность развивать торговлю между двумя странами и путешествовать.
«Для грузинских молодых людей появилась возможность учиться и работать в России. То есть это мера со стороны российских властей имеет массу положительных сторон для экономики Грузии и показывает, что Россия ценит нейтральность, как минимум, не враждебность», – заключил Колташов.
Примечательно, что лоббирующая интересы США президент Грузии Саломе Зурабишвили, не имеющая значимых полномочий в парламентской стране, сразу же выступила с одиозным заявлением. По ее словам, отмена визового режима с Грузией – «очередная российская провокация».
Решение о снятии визового режима принято на следующий день после того, как в Грузии официально отметили День Победы над фашизмом – граждане выходили с портретами воевавших предков и возлагали цветы к монументам. Жители многих постсоветских стран, в отличие от жителей Грузии, столкнулись с колоссальным давлением властей и силовиков при попытке отметить 9 Мая.
Ранее сообщалось, что власти Грузии отказались от участия в военных учениях НАТО в 2023 году, организованных США. Незадолго до этого мэр Тбилиси рассказал, что страны Запада пытались убедить страну открыть «второй фронт» против России. Подробнее – в нашей статье.