Монтян: «зрада» относительно Крыма подкралась к украинцам откуда не ждали

Ряд западных политиков, опасаясь того, что Россия в ответ на попытку силой отнять у нее Крым применит ядерное оружие, призывают Киев отказаться от претензий на полуостров. На Украине, однако, не верят, что Москва решится на крайний шаг и поэтому не собираются отказываться от планов по возвращению Крыма.