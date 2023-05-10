Монтян: «зрада» относительно Крыма подкралась к украинцам откуда не ждали

Ряд западных политиков, опасаясь того, что Россия в ответ на попытку силой отнять у нее Крым применит ядерное оружие, призывают Киев отказаться от претензий на полуостров. На Украине, однако, не верят, что Москва решится на крайний шаг и поэтому не собираются отказываться от планов по возвращению Крыма.
Об этом у себя в Telegram-канале пишет украинский блогер, адвокат и правозащитник Татьяна Монтян, ссылаясь на заявление постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой.
«Ничего не предвещало и тут нате вам. Зрада-зрадющая подкралась к салорейховцам откуда не ждали. Некоторые западные политики призывают Украину отказаться от идеи освободить Крым от российской оккупации, заявила в интервью польскому агентству "ПАП" постоянный представитель президента в Крыму Тамила Ташева», – пишет Монтян.
По словам Ташевой, в кругу западных политиков вопрос возвращения Крыма под контроль Киева вызвал целую дискуссию. Часть из них опасается, что даже если Украина сможет добиться контроля над полуостровом, потенциальные последствия этого могут быть очень серьезными.
И именно поэтому, развивает эту мысль Монтян, киевский режим должен отказаться от претензий на Крым, ведь эти претензии грозят миру развязыванием ядерной войны.
«Однако Ташева, как и многие зелебобики, не верит, что Россия применит ядерное оружие, и поэтому отказываться от идеи возвращения Крыма они не собираются. В пример приводят перешедший под их контроль Херсон, за который им ничего не прилетело», – пишет Монтян.
У России же, отмечает блогер в заключение, действительно нет надобности ради победы над Украиной прибегать к ядерному оружию. Ведь у Москвы достаточно и человеческих и материальных ресурсов, чтобы дойти до западных границ Украины, необходимо лишь грамотно подойти к организации этого процесса.