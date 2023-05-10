Блогер Подоляка: мощные авиаудары ВКС РФ помешали планам украинского командования

Блогер подчеркнул, что, по некоторым данным, ВСУ должны были наступать уже 9 мая, но никакого обострения на фронтах так и не наступило. Лучшим доказательством эффективности этих действий стало отсутствие провокаций ВСУ в праздничные дни.