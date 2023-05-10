Блогер Подоляка: мощные авиаудары ВКС РФ помешали планам украинского командования

Массированный удар России по украинским военным объектам в ночь на 8 мая сорвал многие планы киевского режима, считает блогер Юрий Подоляка.
Россия 8 мая нанесла мощнейший удар по украинской территории. Очаги возгорания после атак запечатлели с орбиты спутники НАСА. Военный блогер Подоляка назвал удары по украинскому тылу беспрецедентной операцией.
«Был мощнейший удар. Скорее всего, он был призван именно спутать все планы противника, если у них таковые были», — сказал Подоляка в эфире передачи «Время покажет».
Блогер подчеркнул, что, по некоторым данным, ВСУ должны были наступать уже 9 мая, но никакого обострения на фронтах так и не наступило. Лучшим доказательством эффективности этих действий стало отсутствие провокаций ВСУ в праздничные дни.