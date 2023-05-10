Журналисты NYP рассекретили личность «Смерти с косой» на коронации Карла III

Американские журналисты установили личность таинственного персонажа в черном плаще, который незадолго до коронации Карла III прошел перед дверьми Вестминстерского аббатства. По данным издания New York Post, им оказался обычный церковный служитель.
Ранее британские телеканалы, транслировавшие торжественную церемонию, зафиксировали момент, как неизвестная фигура в плаще с накинутым на голову капюшоном проходит мимо собора, держа в руках нечто, напоминающее косу.
Видео с загадочным гостем быстро распространилось в соцсетях: некоторые в шутку предположили, что это могла быть «Смерть с косой» или сама Меган Маркл, которую не позвали на церемонию.
Впрочем, позднее журналисты выяснили, что таинственной фигурой оказался церковный служитель. В его обязанности входит помощь в проведении служб, а в некоторых случаях он также несет жезл перед епископом или священником.