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Медведев предложил свои варианты переименования польских городов

Политика
Медведев предложил свои варианты переименования польских городов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике власти Польши за «переименование» Калининграда в Крулевец.

Российский политик предложил свои варианты переименования польских населенных пунктов и самой республики.

«Тогда вместо Кракова — Krakau, Гданьска — Danzig и не Польша — Царство Польское в составе России», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что польская комиссия по географическим названиям рекомендовала жителям страны называть Калининград Крулевцем.

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