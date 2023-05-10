Медведев предложил свои варианты переименования польских городов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подверг критике власти Польши за «переименование» Калининграда в Крулевец.
Российский политик предложил свои варианты переименования польских населенных пунктов и самой республики.
«Тогда вместо Кракова — Krakau, Гданьска — Danzig и не Польша — Царство Польское в составе России», — подчеркнул Медведев.
Ранее сообщалось, что польская комиссия по географическим названиям рекомендовала жителям страны называть Калининград Крулевцем.