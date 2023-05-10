Пригожин: Мизинцев, Герасимов, Наталья Хим — выберите любой из этих вариантов, кого я назвал дедушкой

Издание RTVI спросило бизнесмена, кого он имел в виду под «счастливым дедушкой» и как сейчас обстоят дела с боеприпасами в ЧВК «Вагнер». Кроме того, журналисты поинтересовались, допускает ли Пригожин развертывание против него информационной кампании, а также попросили прокомментировать информацию о передаче боеприпасов «оркестру» активисткой Натальей Хим.