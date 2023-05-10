Пригожин: Мизинцев, Герасимов, Наталья Хим — выберите любой из этих вариантов, кого я назвал дедушкой

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на вопрос журналистов, кого он подразумевал под «дедушкой» в своем видеообращении 9 мая, предложил выбрать из трех вариантов.
Издание RTVI спросило бизнесмена, кого он имел в виду под «счастливым дедушкой» и как сейчас обстоят дела с боеприпасами в ЧВК «Вагнер». Кроме того, журналисты поинтересовались, допускает ли Пригожин развертывание против него информационной кампании, а также попросили прокомментировать информацию о передаче боеприпасов «оркестру» активисткой Натальей Хим.
«Я говорил про дедушку в контексте того, что нам не дают снарядов и держат их на складах. И кто может быть дедушкой. Вариант номер один: Мизинцев, которого уволили за то, что он нам давал снаряды, и поэтому он теперь нам давать снаряды не может», — заявил бизнесмен в аудиосообщении, опубликованном его пресс-службой.
Вторым вариантом Пригожин назвал главу Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, который должен давать снаряды, однако ЧВК «Вагнер» получает лишь 10% от требующегося количества, а третьим — Наталью Хим, которая в соцсетях предлагала «оркестру» боеприпасы.
«Выберите любой из этих вариантов, кого я назвал дедушкой. Мизинцева, Герасимова или Наталью Хим. Отвечаю на второй вопрос. Целыми днями идут совещания, выскребаем каждый день после серии совещаний по пять-десять часов, на которых мы не участвуем, а участвуют представители МО, мы выскребаем минимальное количество снарядов на следующий день. Поэтому снарядов в достаточном количестве нам не дали», — заявил Пригожин.
По словам бизнесмена, после его обращений руководство страны отдало команду МО рассмотреть заявки ЧВК «Вагнер», однако ввиду бюрократии этот вопрос прорабатывается крайне медленно. Говоря о возможности начала информационной кампании против него, Пригожин отметил, что его пытаются дискредитировать уже много лет, меняются лишь заказчики.
«Четвертый вопрос по поводу российской активистки Натальи Хим. Да, действительно, боеприпасы передала, объемы, как вы сами понимаете и видели на видео, очень небольшие, в любом случае ей очень большое спасибо!» — заключил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее Евгений Пригожин заявил, что те, кто отказываются снабжать ЧВК «Вагнер» достаточным количеством боеприпасов, предают свою страну.