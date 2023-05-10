Депутат Милонов заявил, что Галкину нужно навсегда запретить въезд в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не пускать в Россию юмориста Максима Галкина✱ (физлицо, признанное иноагентом). Парламентарий уверен, что нужно аннулировать российский паспорт шоумена.
Милонов в беседе с ведущим Владимиром Соловьевым призвал супругу Галкина певицу Аллу Пугачеву наконец-то занять какую-то позицию, совершив таким образом «мужественный поступком». Что касается самого Галкина, то он не вызвал такой же реакции у народного избранника. Он предложил не церемониться с Галкиным и забрать его паспорт.
«Можно аннулировать его паспорт. Можно признать его шелудивой обезьяной, больной бешенством», — предложил депутат.
Милонов заключил, что если звездная чета выступает против российского народа, то нужно об этом заявить во всеуслышание. Галкина же, по мнению Милонова, вообще не нужно пускать в страну.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами