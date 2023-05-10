Депутат Милонов заявил, что Галкину нужно навсегда запретить въезд в Россию

Милонов в беседе с ведущим Владимиром Соловьевым призвал супругу Галкина певицу Аллу Пугачеву наконец-то занять какую-то позицию, совершив таким образом «мужественный поступком». Что касается самого Галкина, то он не вызвал такой же реакции у народного избранника. Он предложил не церемониться с Галкиным и забрать его паспорт.