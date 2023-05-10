«Катастрофа для Украины». Еремин поведал о последствиях диверсии на складах в ПМР

Взрыв на этом оружейном складе повлечет за собой катастрофические последствия не только для самой Приднестровской Молдавской Республики, но и для сопредельных стран. В частности, для Украины, которая, по мнению военных экспертов, возможно, вынашивает планы отвлекающего удара по Приднестровью с целью захвата военных складов в селе Колбасна.