«Катастрофа для Украины». Еремин поведал о последствиях диверсии на складах в ПМР

Взрыв, который произойдет в случае успешной диверсии на размещенных в Приднестровье складах военной техники и боеприпасов, будет сравним по мощи со взрывом ядерной бомбы. Это станет катастрофой для Украины и для Молдавии.
Уверенность в этом в эфире телеканала «День» высказал контр-адмирал Юрий Еремин, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».
«В Приднестровье находится крупнейший в Европе, может быть, и в России, арсенал вооружений и военной техники. В поселке Колбасна. Более 21 000 тонн боеприпасов, бронетанковая техника, стрелковое вооружение – полный набор», – сообщил Еремин.
Взрыв на этом оружейном складе повлечет за собой катастрофические последствия не только для самой Приднестровской Молдавской Республики, но и для сопредельных стран. В частности, для Украины, которая, по мнению военных экспертов, возможно, вынашивает планы отвлекающего удара по Приднестровью с целью захвата военных складов в селе Колбасна.
«Если подумать о какой-то диверсии, или о самоподрыве всего этого, то взрыв этих боеприпасов будет сравним с атомным взрывом силой десять килотонн. Поэтому все опасные действия сопредельной стороны могут привести к тяжелым последствиям – как для Молдавии, так и для соседней Украины», – подчеркнул Еремин.
Также контр-адмирал добавил, что на территории ПМР в составе миротворческой миссии находятся два стрелковых батальона и батальон охраны, плюс специалисты, обеспечивающие безопасность боеприпасов. В общей сложности, подвел итог Еремин, около 1 500 человек.
Напомним, ранее глава представительства ПМР Леонид Манаков заявил РИА Новости, что с юридической точки зрения Россия может увеличить численность своих миротворцев в Приднестровье до 3 100 человек, так как именно такой штат был предусмотрен изначально и прописан в документах Объединенной контрольной комиссии.