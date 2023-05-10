The National Interest: США совершили ошибку, отправив на Украину системы ПВО Patriot

США допустили ошибку, решив отправить Киеву систему противовоздушной обороны Patriot. Несмотря на то, что украинские операторы ПВО получили высокую оценку от Вашингтона в ходе обучения, американские комплексы рискуют не справиться с текущими угрозами со стороны России. Об этом пишет обозреватель издания The National Interest Джефф Ламир.
В начале мая авторитетное издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что комплекс ПВО Patriot прибыл в Киев вместе с украинскими военными, прошедшими подготовку по использованию этой системы. Накануне информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Однако Ламир полагает, что высокие ожидания от американских ЗРК могут не соответствовать действительности, поскольку в настоящее время Украина сталкивается с целым рядом угроз, которые охватывают «весь арсенал российских ракет и беспилотников».
Хотя системы Patriot и способны перехватывать дроны нескольких классов, некоторые БПЛА отличаются высокой маневренностью и могут летать специальными маршрутами, оставаясь при этом незамеченными для радаров комплексов ПВО. В этом смысле использовать дорогие установки против беспилотников, которые стоят в несколько раз дешевле, довольно сомнительно, убежден аналитик.
«Это особенно актуально с учетом того, что запасы украинских ракет-перехватчиков советской эпохи скоро закончатся, а запасы американских ракет Stinger остаются такими же напряженными. Таким образом Patriot останется единственной защитой Украины от господства России в воздухе», — говорится в статье.
При этом США не могут поставлять Украине системы Patriot в большом количестве. ЗРК такого типа считаются «ценным товаром», к тому же в этом году Пентагон закупил для них всего лишь 252 перехватчика PAC-3 MSE — они необходимы в том числе и для поэтапного отказа от более устаревших американских ракет. Более того, без какой-либо поддержки со стороны других средств ПВО такие комплексы почти не имеют никакого смысла.
«Системы Patriot ограничены точечной защитой основных объектов и предназначены для работы в тандеме со средствами ПВО, поражающими цели на больших и малых высотах. Без этих дополнений Patriot столкнется с переизбытком целей, и результатом станут либо бреши в обороне, либо скорое истощение, когда ракеты-перехватчики закончатся», — объяснил Ламир.
Также автор статьи обратил внимание на уязвимость комплексов Patriot из-за радаров: работа последних выдает местоположение систем, что делает их открытыми для ударов со стороны ВС РФ. Поэтому передача Украине дополнительных установок ПВО такого типа едва ли будет представлять собой какую-то стратегическую ценность.
«Вашингтон допустил ошибку, предоставив Украине системы Patriot, которые, скорее всего, не принесут пользы. Однако у Вашингтона еще есть возможность сыграть необходимую роль в завершении конфликта. <…> Путь к миру в Украине может быть вымощен не оружием, а дипломатическим искусством», — резюмировали в TNI.
Ранее стало известно, что США не будут поставлять на Украину баллистические ракеты большой дальности ATACMS, поскольку такое решение уже приняла Великобритания.