The National Interest: США совершили ошибку, отправив на Украину системы ПВО Patriot

При этом США не могут поставлять Украине системы Patriot в большом количестве. ЗРК такого типа считаются «ценным товаром», к тому же в этом году Пентагон закупил для них всего лишь 252 перехватчика PAC-3 MSE — они необходимы в том числе и для поэтапного отказа от более устаревших американских ракет. Более того, без какой-либо поддержки со стороны других средств ПВО такие комплексы почти не имеют никакого смысла.