Швейцария оценила находящиеся на территории страны активы ЦБ России в 8,3 млрд долларов

Общая сумма резервов и активов Центрального банка (ЦБ) России, которые находятся в Швейцарии, составляет порядка 7,4 млрд франков, или 8,3 млрд долларов, следует из данных, опубликованных правительством страны.
В сообщении подчеркивается, что швейцарский кабмин получил информацию о размере российских средств от департамента (министерства) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям 10 мая. Также в публикации напоминается о решении, принятом правительством страны 29 марта, «сделать резервы и активы обязательными для отчетности».