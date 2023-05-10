Александр Розенбаум публично выступил против ареста Беркович и Петрийчук

Народный артист России Александр Розенбаум публично выступил против ареста режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.
Розенбаум признался, что не смотрел спектакль «Финист Ясный Сокол». При этом он уверен, что Беркович и Петрийчук писали об обманутых женщинах.
«Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно в кандалах двух девушек?» — заявил Розенбаум на концерте ко Дню Победы в БКЗ «Октябрьский».
По мнению артиста, нужно «включать заднюю» и не развивать дело против режиссера и драматурга, которых уже отправили на два месяца в СИЗО по делу об оправдании терроризма.
Постановка «Финист Ясный Сокол» ранее получила премию «Золотая маска». Спектакль рассказывает о женщинах, которые связали свою жизнь с исламом.