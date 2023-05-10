Песков одной фразой описал переименование Калининграда властями Польши

Польша в своей ненависти к России доходит до безумия. Так считает представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента одной фразой описал переименование Калининграда властями Польши. Еще в апреле в Варшаве решили называть город Крулевецем.
«Это даже уже не русофобия, это такой граничащий с безумием процесс, который происходит в Польше», — говорится в комментарии Пескова.
Как уточнили в Варшаве 12 апреля, в польском языке не следует использовать название Калининград. Российская сторона квалифицировала эти действия как враждебные.