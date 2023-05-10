Депутат Пискарев: украинские нацисты не сумели испортить россиянам празднование Дня Победы

По словам парламентария, перед 9 Мая Комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ были зафиксированы попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних россиян. Иностранные агенты распространяли методички для учителей и родителей, направленные на дискредитацию проекта «Разговоры о важном».