Западные спецслужбы и украинские националисты не смогли запугать российских граждан и сорвать празднование Дня Победы, заявил депутат Государственной думы Василий Пискарев.
По словам парламентария, перед 9 Мая Комиссией по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ были зафиксированы попытки деструктивного воздействия на несовершеннолетних россиян. Иностранные агенты распространяли методички для учителей и родителей, направленные на дискредитацию проекта «Разговоры о важном».
«Как ни старались украинские нацисты и западные спецслужбы, но сорвать празднование Дня Победы в нашей стране, запугать россиян им не удалось», — подчеркнул Пискарев.
Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский учредил в стране «день Европы» вместо Дня Победы. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы государства. Теперь этот праздник будет отмечаться ежегодно 9 мая.