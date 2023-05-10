Чешский тренер «Оренбурга» Личка ответил на критику соотечественников в свой адрес

Личка стал тренером «Оренбурга» в 2020 году. Клуб из одноименного города под его руководством вышел в РПЛ и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице. До окончания сезона РПЛ «Оренбургу» осталось провести четыре матча.