Чешский тренер «Оренбурга» Личка ответил на критику соотечественников в свой адрес

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка ответил на выпады соотечественников в свой адрес.
Марцел Личка считает, что чехи вправе критиковать его за решение продолжить тренерскую карьеру в России после начала СВО на Украине. Об этом наставник «Оренбурга» рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
«Каждый имеет право думать так, как хочет. Я свободный человек, работаю там, где желаю, и живу там, где мне комфортно», — подчеркнул чех.
Личка стал тренером «Оренбурга» в 2020 году. Клуб из одноименного города под его руководством вышел в РПЛ и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице. До окончания сезона РПЛ «Оренбургу» осталось провести четыре матча.