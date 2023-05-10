Tecnologia & Defesa: украинские власти отправили Бразилии запрос на приобретение 450 БТР Guarani

Киевский режим проявил желание получить 450 бразильских бронетранспортеров Guarani для медицинско-эвакуационных целей, об этом сообщило издание Tecnologia & Defesa.
Журналисты Tecnologia & Defesa отметили, что в Бразилиа уже получили украинскую заявку о поставке крупной партии БТР Guarani.
«В документе ... содержится запрос на приобретение до 450 Guarani в медицинском варианте для государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — сказано в публикации.
Оплату за бронетехнику предполагается получить от неких «союзников Бразилии и Украины», при этом БТР должны быть окрашены желтые и оранжевые цвета и якобы не будут применяться украинскими силовиками в боевых целях, отметили авторы статьи.