Стоматолог Автандилян рассказала о вреде частых перекусов для зубов

Помимо этого, вредят зубам приемы пищи перед сном и частые перекусы. Поскольку после перекуса слюна не выделяется в достаточном количестве, что ведет к некачественной очистке зубов от пищевых остатков, пояснила специалист. Застрявшие между зубами остатки пищи создают благоприятную среду для развития микроорганизмов, отчего может появиться кариес.