Стоматолог Автандилян рассказала о вреде частых перекусов для зубов

Вредные привычки негативно сказываются на состоянии полости рта. Об этом расскзала главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян.
По мнению стоматолога, курение разрушает зубную эмаль, пишет издание «Питерские заметки». Кроме того, от курения возникает неприятный запах изо рта, ослабляется зубная эмаль и меняется ее цвет, а также возрастает риск онкологии, считает эксперт.
Помимо этого, вредят зубам приемы пищи перед сном и частые перекусы. Поскольку после перекуса слюна не выделяется в достаточном количестве, что ведет к некачественной очистке зубов от пищевых остатков, пояснила специалист. Застрявшие между зубами остатки пищи создают благоприятную среду для развития микроорганизмов, отчего может появиться кариес.
Автандилян предупредила, что люди, грызущие карандаш или ручку, подвергают зубы опасности появления сколов и микротрещин на поверхности эмали, также от этого могут возникнуть подвижность зубов и нарушения кровообращения в корневой системе.