Политолог Кедми рассказал, какими способами ВС РФ «кошмарят» ВСУ последние недели

Вооруженные силы РФ стали применять новую тактику на Украине, которая эффективнее подавляет силы ВСУ. Об этом заявил израильский военный эксперт Яков Кедми.
Аналитик отметил, что массированные удары по Украине на майских праздниках могут являться «пробной операцией по уничтожению». Он подчеркнул, что у России есть все возможности, чтобы успешнее выполнять боевые задачи.
Речь идет об увеличении активности российской авиации. Военные стали применять в зоне спецоперации планирующие бомбы.
«Это очень эффективно и очень хорошо. Хорошо, что Россия встала на этот путь — как повышения радиуса действия, так и повышения точности планирующих бомб», — подчеркнул Кедми в беседе с «Экономикой Сегодня».
По его словам, также улучшилась работа беспилотных летательных аппаратов ВС РФ и разведка. Однако, добавил эксперт, необходимо наладить взаимодействие между дронами и другим вооружением.
Кедми выделил еще одно важное изменение в российской тактике. Это касается использования танков для подавления ВСУ и опорных пунктов противника. Такая боевая интенсивность наблюдается на протяжении последних недель.