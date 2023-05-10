«Хоть какое-то определение»: Пригожин потребовал от Запада обосновать признание бойцов ЧВК «Вагнер» террористами

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на новость о возможном внесении «оркестра» в список террористических организаций в Великобритании и потребовал от Лондона внятной позиции.
По словам Пригожина, ему было неприятно узнать, что Франция и Великобритания буквально сговорились. Бизнесмен заявил, что в случае признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией западным спецслужбам придется ликвидировать его как главаря, и в шутку предложил им дать советы, как это лучше сделать. Властям Британии предприниматель также иронично рекомендовал бороться против идеологии ЧВК «Вагнер», а именно с социальной справедливостью, свободой и безопасностью мирного населения.
«ЧВК «Вагнер» своих законов в государствах не диктует, а живет по законам тех государств, которые есть, и действует в интересах, как я уже много раз повторял, официальных правительств, спасая людей от террористов», — напомнил Пригожин о главном отличии «оркестра» от радикалов.
Бизнесмен отметил, что хотел бы услышать от британских властей внятные причины, которыми они руководствуются, когда приравнивают ЧВК «Вагнер» к «Исламскому государству»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).
«Таким образом для всех тех, кто решает, что ЧВК "Вагнер" нужно определить террористической организацией или нет, хоть какое-то определение хочется получить – а почему так?» — заявил он.
Ранее Евгений Пригожин не оставил без внимания возможное внесение «оркестра» в список террористических организаций во Франции. Он напомнил, что речь идет о военной компании, которая пришла в Центральную Африку противостоять боевикам вместо французских военных, занимавшихся преступлениями против населения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация