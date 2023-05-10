«Хоть какое-то определение»: Пригожин потребовал от Запада обосновать признание бойцов ЧВК «Вагнер» террористами

По словам Пригожина, ему было неприятно узнать, что Франция и Великобритания буквально сговорились. Бизнесмен заявил, что в случае признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией западным спецслужбам придется ликвидировать его как главаря, и в шутку предложил им дать советы, как это лучше сделать. Властям Британии предприниматель также иронично рекомендовал бороться против идеологии ЧВК «Вагнер», а именно с социальной справедливостью, свободой и безопасностью мирного населения.