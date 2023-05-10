В бедном, но ядерном государстве. Пакистан восстал против прозападных властей

Пока ситуация накаляется: более 130 полицейских получили ранения, около тысяч человек задержаны. Ожидаются масштабные репрессии против сторонников Хана – бывших чиновников из его правительства уже начали арестовывать. На видео можно заметить, что на задержание одного лишь Хана брошен целый отряд полиции, дабы не позволить толпе отбить оппозиционера, как уже бывало ранее.

