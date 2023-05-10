В бедном, но ядерном государстве. Пакистан восстал против прозападных властей

Протестующие в Пакистане атакуют военные базы, штурмуют правительственные здания, офисы радио и телекомпаний после ареста экс-премьера страны Имрана Хана. Его хотят вновь видеть главой Пакистана как единственного независимого от США и Великобритании политика в стране.
В 2022 году Хана свергли с помощью вотума недоверия парламента, и к власти пришел нынешний Шахбаз Шариф – премьер, которого эксперты практически единогласно признают проамериканским. Накануне он спешно покинул страну и сейчас находится в Лондоне. Командующий армией уже ретировался в Оман, а начальник госбезопасности, по слухам, уехал из Пакистана незадолго до ареста Хана.
Пока ситуация накаляется: более 130 полицейских получили ранения, около тысяч человек задержаны. Ожидаются масштабные репрессии против сторонников Хана – бывших чиновников из его правительства уже начали арестовывать. На видео можно заметить, что на задержание одного лишь Хана брошен целый отряд полиции, дабы не позволить толпе отбить оппозиционера, как уже бывало ранее.
В некоторых местах полиция открыла огонь по мирным жителям, применив боевые патроны, отмечает Гостелерадио Ирана. Можно предположить, что в Исламабаде по обе стороны баррикад готовятся к радикальным действиям.
«Пришло ваше время, народ Пакистана. Хан всегда стоял за вас, теперь пора встать за него», – говорится в заявлении партии, возглавляемой Ханом.
В тюрьму по велению США?
Имран Хан – популярная фигура в Пакистане, имеющая большую народную поддержку. 9 мая его задержали якобы по причине «продажи подарков иностранных лидеров», которые те дарили ему в годы премьерства. После беспрецедентного отстранения от должности в апреле 2022 года против Хана завели десятки уголовных дел, вменяя ему терроризм и организацию беспорядков.
Хан, пришедший к власти на выборах 2018 года (7 пакистанских округов из 9 проголосовало за него), стал популярен благодаря антикоррупционной политике. С помощью очередного ареста власти пытаются помешать ему и его партии принять участие в выборах.
«В тюрьме я или нет – они не смогут помешать моей партии победить», – заявил политик.
Имран Хан основал и возглавил крупнейшую в Пакистане партию «Движение за справедливость» – она позиционирует себя как единственную политическую силу, способную вывести Пакистан из затяжного кризиса, объясняет политолог-востоковед Фархад Ибрагимов.
Во время правления Хана отношения США и Пакистана резко ухудшились – страна делала ставку на развитие связей с Китаем и Россией. Вашингтон заморозил военную помощь Пакистану на 1,3 миллиарда долларов в год.
Политик неоднократно отмечал, что его отставки добивался Вашингтон, а также связывал ее со своим визитом в РФ в феврале 2022 года в день, когда президент Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине.
«Собственно, Хан прямо и заявляет, что не собирается делать из своей страны раба Америки и будет проводить независимую внешнюю политику», – констатирует Ибрагимов в Telegram.
«Платить втридорога»
Пакистан – ядерная держава, и позиция ее властей относительно нынешнего цивилизационного и военного конфликта между РФ, Китаем и европейскими странами НАТО вместе с США многое определит.
Так, после свержения Хана проамериканскими силами Пакистан начал поставлять артиллерийские снаряды и боеприпасы для РСЗО киевскому режиму – в случае, если Имран Хан вернется в премьерское кресло, страна перестанет «втягиваться» в украинский кризис.
«Пакистан – это 200 миллионов человек, это ядерное оружие, это главный союзник Китая в мире был при Имране Хане. Считается, это США пытаются убрать его как слишком самостоятельного и слишком дружественного Китаю», – отмечает политолог и экс-депутат Госдумы РФ Сергей Марков.
Причины широкой народной поддержки Хана во многом экономические: пакистанцы не хотят платить втридорога за электричество, продукты и лекарства из-за напряженных отношений с окружающими их странами. С Индией страна находится в конфронтации; с Китаем, с которым наладил связь Имран Хан, новое правительство вновь «рассорилось»; Афганистан с подозрением относится к проамериканским властям Пакистана, пришедшим к власти после Хана.
«Чем данный пример интересен для нас? А тем, что там победили [отстранив Хана от власти] "миротворцы", которые всех пугали "противостоянием с Западом", "не тем историческим выбором", "санкциями и блокадой за поддержку авторитарных режимов". Обещали, что "заграница нам поможет". В итоге генералы получили позор, а и без того не богатый народ — беспросветную нищету. Так же, как и везде: в Ливии, на Украине, в 90-е у нас. И это все, что стоит знать про "либеральных освободителей" и благодетелей оттуда"» – отмечают автор Telegram-канала «РИА Катюша».
Тем временем ведущие пакистанские СМИ встали на защиту Хана и предупреждают о возможной гражданской войне и «охоте на ведьм» со стороны режима, умудряющегося управлять страной из Лондона – там у семьи нынешнего премьера Шарифа собственный дом.
Ранее власти Пакистана отметились серией заявлений в поддержку Киева. Подробнее – в нашей статье.