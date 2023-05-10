МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Грузии

Такое нововведение обусловлено подписанным президентом РФ Владимиром Путиным указом. Глава российского государства отменил запрет на полеты отечественных авиакомпаний в Грузию. Он действовал с 2019 года после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.