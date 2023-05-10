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МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Грузии

Общество
МИД отменил рекомендацию россиянам воздержаться от посещения Грузии

Министерство иностранных дел России отменило рекомендацию не посещать Грузию без острой необходимости.

Такое нововведение обусловлено подписанным президентом РФ Владимиром Путиным указом. Глава российского государства отменил запрет на полеты отечественных авиакомпаний в Грузию. Он действовал с 2019 года после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым.

Также отменен визовый режим для граждан Грузии. Эти инициативы идут в русле подхода об облегчении контактов между жителями двух стран, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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