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Кремль прокомментировал реакцию США на заявления Украины об «убийстве русских»

Политика
Кремль прокомментировал реакцию США на заявления Украины об «убийстве русских»

Российская администрация зафиксировала реакцию властей США на заявления руководителей Украины о готовности «убивать русских», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, реакция Вашингтона не соответствует чудовищности сказанного в Киеве.

Песков добавил, что в столицах Европы никак не отреагировали на высказывание украинских властей об «убийствах русских по всему миру».

Ранее сообщалось, что глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал «убивать русских в любой точке мира» ради победы Киева.

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