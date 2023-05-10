Кремль прокомментировал реакцию США на заявления Украины об «убийстве русских»

Российская администрация зафиксировала реакцию властей США на заявления руководителей Украины о готовности «убивать русских», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, реакция Вашингтона не соответствует чудовищности сказанного в Киеве.
Песков добавил, что в столицах Европы никак не отреагировали на высказывание украинских властей об «убийствах русских по всему миру».
Ранее сообщалось, что глава украинской разведки Кирилл Буданов пообещал «убивать русских в любой точке мира» ради победы Киева.