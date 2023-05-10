В Twitter возмутились словами пресс-секретаря Белого дома о победе США над фашизмом

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры) возмутились словами официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер о победе США во Второй мировой войне. Многие напомнили, что именно Россия внесла самый большой вклад в разгром фашизма.
«На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте», — заявила Жан-Пьер на брифинге, за что подверглась жесткой критике в соцсетях.
Столь очевидное искажение итогов крупнейшего вооруженного конфликта вызвало бурную реакцию даже со стороны американцев, которые усомнились в компетентности пресс-секретаря Белого дома. Некоторые в шутку предположили, что Жан-Пьер, судя по всему, «прогуливала уроки истории» в школе.
«Мне казалось, это Красная армия штурмовала Берлин», — подчеркнул комментатор Brandon Adams.
«Разве она не знает, что Россия пожертвовала гораздо большим ради этой победы?» — задался вопросом Tyler Meachum.
«Я думаю, что Россия внесла самый большой вклад в победу над фашизмом», — согласился с предыдущими комментаторами Jon.
Другие пользователи Twitter обратили внимание, что Соединенные Штаты в годы войны до последнего поддерживали обе стороны конфликта, пока не осознали, что Адольф Гитлер проиграет сражение. По мнению locojambo, Вашингтон попросту хотел выйти из ситуации на стороне победителей. При этом Советский Союз за время войны потерял 26,6 миллиона человек.
«Так неужели мы забудем о миллионах погибших советских солдат?» — поинтересовался Ivan Nikolaev.
«Теперь понятно, зачем США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки: они хотели приписать себе заслуги СССР в разгроме нацистов во Второй мировой войне», — возмутился Abid Tanjim Khan.
Ранее пресс-секретарь Белого дома вышла из себя после вопроса о новых шпаргалках для президента США Джо Байдена. Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов предположил, что Карин Жан-Пьер «уже на пределе», и до конца текущего года стоит ожидать ее отставки.