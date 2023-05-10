В Twitter возмутились словами пресс-секретаря Белого дома о победе США над фашизмом

Другие пользователи Twitter обратили внимание, что Соединенные Штаты в годы войны до последнего поддерживали обе стороны конфликта, пока не осознали, что Адольф Гитлер проиграет сражение. По мнению locojambo, Вашингтон попросту хотел выйти из ситуации на стороне победителей. При этом Советский Союз за время войны потерял 26,6 миллиона человек.