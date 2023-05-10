Путин своим указом отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Российский президент Владимир Путин своим указом отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.
Согласно тексту указа, теперь грузинские граждане могут въезжать в РФ только по удостоверяющему личность документу. Это не касается грузин, которые въезжают в страну для осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания в РФ.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.