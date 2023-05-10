Сатановский высказался о возможной причастности израильского эксперта Кедми к развалу СССР

Известный израильский эксперт Яков Кедми, который возглавлял Бюро по связям «Натив», не причастен к развалу Советского Союза. С таким громким заявлением выступил российский политолог Евгений Сатановский.
По словам востоковеда, Кедми является одним из немногих представителей израильской элиты, который действительно заслуживает уважения. Он пользуется авторитетом даже в России, несмотря на свою биографию.
Сатановский отрицательно ответил на вопрос о причастности Кедми к развалу Советского Союза. По его словам, эксперт в то время работал на Израиль, а не против СССР.
«Яша не разваливал страну — он строил Израиль как еврейское государство, и это уважают. А против России и СССР он не работал», — подчеркнул политолог.
Он добавил, что Кедми боролся за выезд евреев из страны и стал первым, кто попал в Израиль не с помощью фиктивных документов о воссоединении с предками, а просто из-за желания жить в еврейском государстве.
Политолог Сатановский ранее высказался о протестах в Израиле. По его словам, это «нормальная история», поскольку каждые две-три тысячи лет страна уничтожает свою государственность.