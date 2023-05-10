Россия стала третьей в мире по темпам снижения инфляции за март

Россия попала в число мировых лидеров по темпам замедления инфляции. Об этом гласят расчеты РИА Новости.
В этом рейтинге РФ заняла третье место с замедлением инфляционного уровня на 7,5%, следует из статистики. Всего показатель замедлился в начале весны в 102 государствах.
Самое существенное сокращение замечено в Южном Судане (-12,1%) и Гане (-7,8%). После России на четвертом месте оказалась Белоруссия (-5,7%), а далее расположились Зимбабве и Турция (-4,7%).
Темпы роста цен ускорились в 34 странах, наиболее значительно — в Ливане (+74,2%). Без изменений темпы инфляции остались в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии. Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте оказался Бахрейн, где она составила 0,1%.