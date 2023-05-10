Россия стала третьей в мире по темпам снижения инфляции за март

Темпы роста цен ускорились в 34 странах, наиболее значительно — в Ливане (+74,2%). Без изменений темпы инфляции остались в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии. Единственной страной в мире с годовой дефляцией в марте оказался Бахрейн, где она составила 0,1%.