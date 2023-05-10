«Начало передела Закарпатья». «Союзники» Украины готовы к решительным действиям

Четыре страны – Венгрия, Польша, Румыния и Словакия – предъявляют права на Закарпатье и готовы развязать вооруженный конфликт друг с другом из-за спорного региона, не принимая уже во внимание того факта, что он д сих пор входит в состав Украины.
Об этом в материале для сайта «Рен.тв» пишет политолог и юрист Юрий Городненко, комментируя заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Закарпатская область является «древней венгерской землей», коренную общину которой составляют венгры.
«Закарпатье – это относительно небольшой регион, бедный полезными ископаемыми и обладающий слаборазвитой промышленностью. В то же время он может стать новым яблоком раздора в Европе. Ведь на него претендуют одновременно Венгрия, Словакия, Румыния и Польша. И все они готовы вцепиться друг другу в глотку», – пишет по этому поводу Городненко.
При этом эксперт напоминает, что когда Орбан утверждает, будто венгры заселили Закарпатье еще в Х веке, он «забывает», что данный регион к тому времени уже был населен славянами и именно славяне составляли большинство населения этих территорий все последующие столетия.
«Карпато-русины или русины являются автохтонным населением региона», – подчеркивает автор.
Впервые международно признанные границы в Европе были закреплены Вестфальским мирным договором 1648 года, напоминает Юрий Городненко. И по этому договору большая часть Закарпатья была частью Княжества Трансильвания, которое в свою очередь находилось в вассальной зависимости от Османского султаната.
В настоящее время территории Трансильвании входят в состав Румынии, хотя исторически они были населены румынами, венкрами и саксами – трансильванскими немцами.
Османский султанат по условиям заключенного в 1699 году Крапивницкого мира уступил Трансильванию и входящее в ее состав Закарпатье немецкой династии Габсбургов, которая владела землями Австрии.
Австрийские эрцгерцоги, которые являлись также королями Венгрии и Богемии (Чехии), сделали Закарпатье своим личным владением, а в 1765 году они административно отнесли Закарпатье к Венгерскому королевству, но Венгрия при этом не была самостоятельным государством, оставаясь вотчиной Габсбургов.
Независимость Венгрия приобрела только в 1918 году, когда Габсбурги были свергнуты. Но Закарпатье тогда же вошло в состав Чехословакии и оставалось там до 1938 года, когда нацистская Германия в сговоре с Великобританией и Францией разделила чехословацкое государство.
При этом глава нацистской Германии Адольф Гитлер, планируя войну против Советского Союза, делал ставку на внутреннее восстание, в подготовке которого ставка делалась на украинских националистов. Для этого абвер создал и финансировал Организацию украинских националистов✱ (ОУН* – организация, признанная в РФ экстремистской).
Именно ОУН по указке Берлина провозгласила на территории Закарпатья новое государство – Карпатскую Украину, которая должна была стать центром организации восстания на территории УССР (Украинской Советской Социалистической Республики). Здесь Германия готовила боевиков перед их заброской в тыл советским войскам. Именно этот короткий исторический период дал украинским националистам право претендовать на Закарпатье.
Одновременно с этим Словакия, отделившись от Чехии, объявила Закарпатье своей автономной областью, но в дело поспешила вмешаться Венгрия, которая ввела в регион свои войска. Ситуацией воспользовались и поляки, которые под шумок заняли Ужоцкий перевал и прилегающие к нему закарпатские земли. Румыния также планировала ввести в Закарпатье войска.
Таким образом четыре страны – союзницы Гитлера, которые Третий Рейх планировал задействовать в войне против СССР, создавали в Закарпатье опасную ситуацию. В итоге Берлин разрешил их спор, передав регион Венгрии.
Но даже в этот период – с марта 1939 года по октябрь 1944 – споры вокруг Закарпатья не утихали, так как Словакия и Румыния отказывались признать права Будапешта на регион. Так в 1942 году в разгар Сталинградской битвы венгры, словаки и румыны едва не вступили в схватку друг с другом.
Ситуация разрешилась только после разгрома фашистской Германии, когда Советский Союз и Чехословакия подписали в 1945 году договор, по которому Закарпатская область была включена в состав СССР, как часть Украинской республики.
Но после распада СССР соседи Украины вновь заговорили о своих претензиях. Словакия, например, вспомнила, что в 1945-м она отдала Советскому Союзу «лишние» 250 квадратных километров своей территории – речь об окрестностях города Чоп.
А Венгрия в 2011 году по инициативе Виктора Орбана приняла новую конституцию, провозгласив преемственность от того государства, которое было союзником гитлеровской Германии. И именно тогда Будапешт провозгласил курс на «возврат территорий» и «воссоединение венгерских земель», имея в виду и Закарпатье.
Помимо Венгрии претензии на регион предъявляют и Польша с Румынией, которые также прописали соответствующие пункты в своих законах.
Получается, что все четыре страны готовы отстаивать свои права на Закарпатье, и их при этом не смущает, что этот регион все еще входит в состав Украины. Похоже, что «союзники» киевского режима не верят ни в победу Киева, ни в жизнеспособность киевского режима, заключает Юрий Городненко.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация