«Начало передела Закарпатья». «Союзники» Украины готовы к решительным действиям

Но даже в этот период – с марта 1939 года по октябрь 1944 – споры вокруг Закарпатья не утихали, так как Словакия и Румыния отказывались признать права Будапешта на регион. Так в 1942 году в разгар Сталинградской битвы венгры, словаки и румыны едва не вступили в схватку друг с другом.